CURIOSITA’: Greco, un gol che mancava da otto mesi in competizioni ufficiali

Nella stagione 2020/21 ha totalizzato tre gol con la maglia della Primavera del Torino, indossando nella stragrande maggioranza dei casi la fascia da capitano. Segno delle doti di leadership che venivano riconosciute al centrocampista Jean Freddi Greco, attualmente in forza al Catania che lo ha prelevato in prestito dal Pordenone. Greco ha trovato la via del gol nel turno di campionato precedentemente disputato ed è stata la prima rete nel calcio professionistico. Greco aveva segnato per l’ultima volta in occasione di un Torino 3-0 Ascoli risalente al 14 febbraio 2021, match valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Il giocatore classe 2001 ebbe il merito di sbloccare il risultato al 13′ del primo tempo restando in campo per l’intera durata dell’incontro. Fu uno dei protagonisti tra le file granata, in una stagione che lo vide ricoprire frequentemente il ruolo di terzino sinistro. Posizione che limitava un pò il potenziale di un ragazzo che, invece, dà il meglio di sè come mezzala.

