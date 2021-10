CURIOSITA’: Serie C, ko pesante per il Grosseto e tifosi rimborsati. Soldi in beneficenza

Curioso quanto accaduto nei giorni scorsi a Grosseto. Dopo il 5-0 incassato fuori casa contro l’Imolese, il vice presidente del club maremmano Simone Ceri ha preso posizione chiedendo scusa ai supporter arrivati fino in Emilia per assistere al match invitando la squadra a rimborsare loro le spese sostenute. Per onorare la parola data, capitan Ciolli, in rappresentanza di tutta la squadra, ha proposto agli stessi tifosi di devolvere in beneficenza la somma raccolta dai giocatori. Proposta accettata. I soldi verranno consegnati a un’associazione del territorio la prossima settimana.

