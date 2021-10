ESCLUSIVA – Rosaia, l’agente: “Giacomo ha rinnovato il contratto, Albertini…”

Il procuratore sportivo Giovanni Tateo ha parlato ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com della situazione legata al futuro del centrocampista Giacomo Rosaia e del terzino Alessandro Albertini. Queste le sue parole: “Albertini ha avuto il problema del Covid. E’ stato parecchio male con febbre e tutti i postumi del virus perchè lui non aveva fatto ancora i vaccini quando ha raggiunto il ritiro del Catania. A differenza di Sarao che, invece, lo aveva preso in forma molto blanda. Io penso che possa essere un valore aggiunto per la squadra. Un giocatore che, per quanto mi riguarda, è importante. Rosaia invece nelle ultime gare non è partito titolare, sinceramente non me l’aspettavo anche perchè aveva giocato abbastanza bene le precedenti partite, ma lo dico senza polemiche. Sicuramente se il mister ha ritenuto opportuno decidere così avrà avuto le sue motivazioni. Siamo rimasti a Catania nonostante Rosaia avesse delle richieste, ha sposato il progetto Catania in tutto e per tutto avendo già fatto il rinnovo annuale. Prossima settimana dovremmo sistemare anche la situazione contrattuale di Albertini prolungando l’accordo”.

