ESCLUSIVA – Stampa nazionale, Losapio: “Interesse fondo estero? Vedremo. Catania piazza appetibile ma bisogna guardare in faccia la realtà…”

Andrea Losapio di TuttoMercatoWeb è intervenuto nel corso della trasmissione Città Rossazzurra, su Radio Antenna Uno in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com, per commentare la notizia pubblicata nei giorni scorsi circa il possibile interessamento di un fondo straniero nei confronti del Catania:

Andrea, quali informazioni hai ricavato sulla possibilità di questo interesse?

“La messa in mora è stata quasi come un fulmine a ciel sereno. E’ evidente che i ritardi per il pagamento degli stipendi ci fossero, ma erano state accertate le possibilità di recuperare in questi giorni. C’è stato un possibile interessamento da parte di un fondo estero che andrà sviscerato nei prossimi giorni. Bisognerà vedere se la manifestazione d’interesse verrà consegnata”.

Sul piano della tempistiche è facile trattare con un monte debitorio così alto?

“Chi mi ha dato la notizia ha sottolineato proprio l’aspetto legato alla tempistica. E’ ovvio che c’è un ordine di tempo per quello che andranno a fare le varie parti in causa. Entro un paio di giorni dovrebbe essere consegnata la manifestazione d’interesse ma è ovvio che anche i soci dovranno mettersi d’accordo e mi pare che questo sia il problema principale”.

In questo momento la piazza di Catania è appetibile secondo te?

“Sicuramente richiama in qualche modo. Torre del Grifo è un asset di una società che per quanto indebitata può dare qualcosa a chi subentra. Rimangono i tanti milioni di debiti che si sono accumulati negli anni. La piazza è appetibile, ha fatto la Serie A a certi livelli con Simeone e Montella, ha un tifo molto caldo ma bisogna guardare in faccia la realtà. Se non trovi qualcuno che metta tanti tanti soldi, poi è anche difficile uscire dalle sabbie mobili della C”.

Girone C, Bari favorito per la vittoria del campionato?

“Chiaramente il Bari è una spanna sopra. Il Catanzaro non è partito come mi aspettavo. Ho visto un discreto Palermo dopo un inizio un pò sballato. Il Catania dovrebbe partire sempre per arrivare nei primi 3-4 posti provando a giocarsi i Play Off in maniera ottimale. Ha giocato con il Monterosi, che non è la più forte di questo girone ma una formazione che ha comunque fatto bene finora. Bisogna un attimo aspettare, i veri valori usciranno fuori intorno alla ventesima giornata. Il Catania ha allestito una squadra discreta, non potrà vincere il campionato perchè ci sono delle corazzate ma non credo che non rientrerà in un discorso Play Off. A meno che non incida la penalizzazione o si verifichi l’eventuale esclusione dal campionato come il Trapani anni fa. Questo lo vedremo più avanti, anche perchè la messa in mora non è un atto così leggero”.

