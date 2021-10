ESCLUSIVA – Tateo (proc. sportivo): “Il Catania deve puntare ai Play Off. Scadenza 16 ottobre…”

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un’intervista rilasciata dal procuratore sportivo Giovanni Tateo ai nostri microfoni soffermandosi sul futuro di due suoi assistiti, il centrocampista Giacomo Rosaia ed il terzino Alessandro Albertini. Pubblichiamo il contenuto integrale dell’intervista, attraverso la quale Tateo si è soffermato anche sul girone C di Serie C e le difficoltà incontrate dal Catania in questa prima parte di stagione:

Il campionato è iniziato da poche giornate. Quale impressione ha ricavato finora?

“Il girone C come tutti gli anni si presenta con una difficoltà in più, perchè ci sono tante piazze importanti. E’ difficile andare a giocare su qualsiasi campo. Tutti possono vincere e perdere con chiunque. Il Bari ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso facendo degli innesti mirati. L’Avellino ha fatto una buona squadra, rinforzandola rispetto alla passata stagione. Secondo me quella del Catanzaro resta la rosa più competitiva. Ha cambiato tanto, se non erro 16 giocatori, quindi si deve amalgamare come gruppo e deve trovare il giusto equilibrio. Cambiando parecchio non è semplice partire subito col piede giusto”

Cosa pensa della situazione in cui versa il Catania?

“Il Catania ha un organico importante, ma fa i conti con tutto ciò che è accaduto durante il mercato a seguito delle problematiche societarie tuttora irrisolte. I giocatori secondo me ancora non sono con la testa solo ed esclusivamente rivolta al campo, ma anche fuori per quanto concerne l’aspetto economico. Del resto la maggior parte di loro hanno famiglie, case, affitti, hanno investito. Se non dovessero arrivare gli stipendi diventerebbe un problema. Chi gioca a calcio lo fa anche per soldi, se non arrivano fai fatica. Per il momento comunque la società ha pagato, manca la premialità che dovrebbe essere pagata entro il 16 ottobre”

Questo Catania ha le potenzialità per risalire la classifica oppure è destinato a lottare per la salvezza?

“Sì, la squadra c’è. Di conseguenza per me il Catania può disputare un buon campionato. Se loro rispettano, come penso, la scadenza del 16 secondo me la squadra si compatterà ancora di più. Non dimentichiamo che sono andati via giocatori importanti. Serve tempo. Per l’organico di cui dispone Baldini la salvezza sarebbe assolutamente a portata di mano. Il Catania deve puntare ai Play Off”

Quale futuro per Albertini e Rosaia?

“Albertini ha avuto il problema del Covid. E’ stato parecchio male con febbre e tutti i postumi del virus perchè lui non aveva fatto ancora i vaccini quando ha raggiunto il ritiro del Catania. A differenza di Sarao che, invece, lo aveva preso in forma molto blanda. Io penso che possa essere un valore aggiunto per la squadra. Un giocatore che, per quanto mi riguarda, è importante. Rosaia invece è rimasto a Catania nonostante avesse delle richieste, ha sposato il progetto in tutto e per tutto avendo già fatto il rinnovo annuale. Prossima settimana dovremmo sistemare anche la situazione contrattuale di Albertini prolungando l’accordo”

Come si stanno comportando altrove gli ex rossazzurri Di Piazza e Sarao?

“Si trovano bene nelle rispettive squadre. Di Piazza ha avuto quel problemino legato alle visite mediche che inizialmente non gli avevano dato l’idoneità ma adesso sta entrando in condizione e può dare una grossa mano all’Andria. Sarao a Gubbio sta facendo bene ed è stato inserito in un organico importante per la categoria”.

