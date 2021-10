EX ROSSAZZURRI: Arena, arrivato il primo gol da professionista

Il Catania lo ha visto crescere, facendolo esordire in Prima Squadra in Coppa Italia la scorsa stagione. Si pensava che il contratto triennale firmato con i rossazzurri rappresentasse l’inizio di un percorso incoraggiante alle pendici dell’Etna, invece l’esterno offensivo Alessandro Arena è sparito dai radar dell’allora mister Giuseppe Raffaele risolvendo il contratto all’apertura della sessione invernale del calciomercato nella passata stagione. Il promettente ragazzo classe 2000 nato a Marina di Ragusa, così, è ripartito ancora una volta dalla Serie D dando una mano al FC Messina su precisa richiesta del tecnico Pino Rigoli, che proprio qualche settimana addietro ebbe modo di sottolineare ai nostri microfoni come il Catania si fosse lasciato scappare un talento emergente. Adesso Arena milita nel Gubbio, con cui ha trovato il primo gol da professionista contro il forte Pescara nel girone B di Serie C, gara terminata con il risultato di 2-2 in Umbria evidenziando una prestazione da incorniciare. Arena ha incassato la fiducia di società e staff tecnico. Fiducia che sta ripagando nel migliore dei modi, consapevole di potere ancora migliorare acquisendo minutaggio.

