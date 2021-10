EX ROSSAZZURRI: Raffaele, esordio amaro sulla panchina della Viterbese

Male la prima per Giuseppe Raffaele da allenatore della Viterbese. L’ex tecnico del Catania, ripartito dalla squadra laziale dopo l’esonero sulla panchina rossazzurra avvenuto la scorsa stagione, ha esordito a Viterbo con una sconfitta maturata al cospetto del Grosseto. 0-1 il risultato finale tra i fischi copiosi dello stadio “Rocchi” per una prestazione molto negativa con appena due occasioni create nell’arco dell’intera durata del match. Decisamente poco, al punto che il Presidente Marco Arturo Romano si è così espresso al termine della gara: “Mi aspettavo che dopo un cambio di allenatore ci fosse una reazione che invece non c’è stata. Siamo ancora più ultimi e distaccati dal gruppo. Questa squadra non ha un’anima. In campo ci vogliono gli uomini ed evidentemente abbiamo un gruppo di giocolieri senza palle. Tante squadre in serie C tecnicamente sono peggio di noi, credo sia un problema di personalità più che di tecnica. Speriamo che scatti nei calciatori un po’ di dignità e di amor proprio”, le parole evidenziate da tusciaweb.eu.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***