FIDELIS ANDRIA: “Ci stringiamo al popolo siciliano e catanese”

La Fidelis Andria si aggiunge al lungo elenco di società e tifoserie pronte a stringersi al popolo etneo dopo il ciclone che ha messo in ginocchio la città di Catania: “Forza Sicilia ed in particolare tutto il catanese colpito dalla violenta ondata di maltempo. Quelle immagini, quella forza della natura che si manifesta, il conto tragico delle vittime sono un monito, ancora una volta, per tutti noi. La Fidelis Andria si stringe al popolo siciliano con la certezza che ci si rialzerà nuovamente tutti assieme come solo gli italiani sanno fare”.

