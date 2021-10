FUTURO CATANIA: assemblea dei soci per una ricapitalizzazione necessaria

Giornata importante, quella odierna che vede in programma l’assemblea dei soci originariamente prevista la scorsa settimana. Si discuteranno soprattutto le prossime scadenze economiche, esaminando le trattative in corso con altri soci per sostenere le spese da affrontare nell’immediato. Fondamentale che avvenga una ricapitalizzazione in un contesto in cui continua ad essere molto difficile assicurare stabilità al Calcio Catania. Nel chiacchiericcio generale spicca la possibilità dell’ingresso di nuovi soci e finanziatori, altri vengono segnalati in uscita. Vedremo. E c’è da affrontare l’argomento dell’affitto di una parte del polifunzionale di Torre del Grifo Village, ratificando il Consiglio d’Amministrazione. Domenica abbiamo visto allo stadio volti sereni tra i soci della Sigi, tra i quali il maggiore azionista Gaetano Nicolosi, che ha sempre dato un apporto fondamentale alla causa, e Riccardo Salice. Segnali positivi?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***