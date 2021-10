GIOVANILI CATANIA: l’ex rossazzurro Capuana all’Udinese

Aveva vestito anche la maglia del Catania, prima di passare alla Teamsport. Da una decina di giorni però il classe 2005 Carlo Capuana è passato all’Udinese Calcio, dove darà il suo contributo alla causa dell’Under 17 guidata da Massimo Mian che domenica affronterà l’Inter. Questa la nota della Teamsport sui social: “Carlo Capuana è un nuovo giocatore dell’Udinese Calcio 1896 😍 Classe 2005, ha vestito le maglie di Empoli, Catania e Teamsport prima di far parte della grande realtà del Presidente Pozzo 🤍💙 Orgogliosi di essere in un curriculum così prestigioso, facciamo i nostri più sentiti auguri a questo promettente ragazzo! Sei un campione di umanità e hai la stoffa per esserlo anche in campo, in bocca al lupo Carlo”.

