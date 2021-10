GIOVANILI CATANIA – Primavera: i rossazzurri convocati per il match col Bari

Nota stampa Calcio Catania

La Primavera del Catania è pronta a disputare la sua prima gara esterna stagionale, in programma domani alle 11.00 allo stadio “Comunale” di Bitritto: la principale formazione giovanile rossazzurra, reduce dal successo per 2-0 con la Virtus Francavilla nel turno d’esordio, sfiderà i pari età del Bari in occasione della seconda giornata del girone C del torneo Primavera 3 – “Dante Berretti”, edizione 2021/22.

L’allenatore Orazio Russo ha convocato 18 giocatori, di seguito gli atleti a disposizione:

Portieri – Romeo (2004), Vadalà (2003).

Difensori – Cannavò (2004), Caramanno (2004), Napoli (2004), Panarello (2003), Patanè (2004), Scaletta (2004).

Centrocampisti – Biondi (2004), Giannone (2004), Limonelli (2003), Russi (2004).

Attaccanti – Al Sein (2004), Aquino (2003), Maltese (2004), Nicolosi (2004), Russo (2004), Tropea (2004).

