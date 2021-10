GIOVANILI CATANIA: Under 15 e Under 17 Serie C, doppia vittoria a Catanzaro

Nota stampa Calcio Catania

Belle e meritate vittorie dell’Under 15 e dell’Under 17, opposte ai pari età del Catanzaro: il Catania s’impone per 2-1 in entrambe le gare, risalendo al secondo posto nelle due graduatorie. L’Under 15 rossazzurra, guidata da Gaetano Bellia, passa in vantaggio con il colpo di testa di Federico, servito da Poma; dopo il provvisorio pareggio di Curcio e un rigore fallito dallo stesso giovane calabrese, in avvio di ripresa è Poma a coronare una rapida partenza con il pallonetto decisivo. L’Under 17 allenata da Vincenzo D’Ignoti sblocca il risultato nel primo tempo con il tap-in di Castillo dopo una conclusione di Pisasale ma nel secondo tempo subisce l’1-1, firmato da Godswill; dieci minuti più tardi, Di Pietro lancia Pisasale che con un perfetto sinistro ad incrociare sigla la rete decisiva.

Under 15 Serie C – Girone F – Quarta giornata – Catanzaro-Catania 1-2: pt 4° Federico, 13° Curcio (CZ); st 5° Poma.

Classifica: Palermo 12; Catania, Bari e Taranto 9; Catanzaro, Fidelis Andria e Monopoli 6; Messina 3; Vibonese e Virtus Francavilla 0.

Under 17 Serie C – Girone F – Quarta giornata – Catanzaro-Catania 1-2: pt 26° Castillo; st 17° Godswill (CZ), 27° Pisasale.

Classifica: Bari 12; Catania, Monopoli, Palermo e Taranto 7; Catanzaro e Messina 6; Fidelis Andria 3; Virtus Francavilla 2; Vibonese 0.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***