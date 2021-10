IANNUZZI (Curva Sud Avellino): “Andremo a Catania, speriamo nei tre punti per la svolta”

Franco Iannuzzi, uno dei leader della Curva Sud Avellino, rilascia alcune dichiarazioni alla trasmissione Zona Verde, su Sportchannel 214, in vista della trasferta di Catania. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it: “Piangersi addosso non serve a niente. Abbiamo una gara importante, andremo a Catania, vogliamo fare risultato pieno. Noi tifosi meritiamo rispetto, e desideriamo rispetto. Sono tanti anni che non usciamo indenni dal “Cibali”, speriamo che possiamo prendere i 3 punti e dare una scossa all’ambiente. Noi ai giocatori non chiediamo le stelle, chiediamo solo il rispetto per la maglia, di sudare ogni partita fino alla fine. Li abbiamo sempre e solo sostenuti, andremo a Catania, ci faremo sentire e li sosterremo. Non vogliamo che sia un altro anno fallimentare e spero che a Catania ci sia la svolta”.

