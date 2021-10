INFERMERIA: più vicini al recupero Bianco e Ceccarelli

Si avviano verso il recupero dai rispettivi infortuni i due esterni offensivi rossazzurri Gabriel Bianco e Tommaso Ceccarelli. Non sono stati convocati neanche in occasione del vittorioso match di Picerno, ma almeno uno dei due potrebbe tornare nella lista delle convocazioni domenica, quando il Catania ospiterà alle 17:30 la Juve Stabia. Saranno determinanti le valutazioni dello staff tecnico e medico nei prossimi giorni. Vedremo. Per Claiton, uscito dal campo nel corso della ripresa lunedì a scopo precauzionale, non dovrebbero esserci problemi in vista di domenica e scalpita al pensiero di affrontare un esperto ed affidabile attaccante per la categoria come Evacuo. Da valutare meglio le condizioni fisiche di Greco, infortunatosi a Picerno. Albertini dovrebbe rientrare dopo avere saltato la trasferta lucana a seguito di una sindrome influenzale. Ancora in forse Stancampiano.

