INFERMERIA: da valutare le condizioni di Maldonado

Dopo il pareggio casalingo riportato contro l’Avellino, il Catania si appresta a preparare la trasferta di Viterbo per affrontare il Monterosi Tuscia. Lo staff di mister Baldini valuterà le condizioni dei calciatori che non sono stati inseriti nella lista dei convocati per il match di mercoledì sera. Ancora sicuramente out Piccolo e Pinto. Valutazioni da effettuare su Frisenna e Bianco. Greco aveva riportato una botta all’anca domenica a Francavilla Fontana, l’ha smaltita scendendo in campo dal 1′. Attenzione, invece, a Maldonado che ha accusato un dolore alla caviglia nel corso della gara di ieri sera ed è stato sostituito per tale ragione. Qualora non recuperasse in tempo, spazio a Cataldi o Provenzano.

