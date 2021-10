LA SICILIA: affitto Torre del Grifo soluzione tampone, incontro Nicolosi-tifosi durato due ore

Servono poco più di 500 mila euro nell’immediato, Sigi sta lavorando a una soluzione tampone che concerne l’affitto di Torre del Grifo, come si legge attraverso le pagine dell’edizione online del quotidiano La Sicilia. La trattativa, come spiegato ieri sera a Sport Sicilia Preview su Telecolor, riguarda foresteria, palestra, piscina e centro benessere e prevede, nella richiesta di Sigi, una quota significativa di immediata esigibilità da poter utilizzare per destinarla agli adempimenti federali. C’è un altro fronte aperto e riguarda la restituzione di centomila euro bloccati in Lega dall’istanza di pignoramento di un ex dirigente del Calcio Catania. Ieri pomeriggio, intanto, Gaetano Nicolosi ha incontrato una rappresentanza dei tifosi della curva nord parlando di presente, futuro e del possibile ritorno del tifo organizzato allo stadio. Incontro durato circa due ore.

