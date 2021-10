LA SICILIA – Avv. Ferraù: “Sono amareggiato…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Sono amareggiato e preferisco non aggiungere altro in questo momento”. Sono le parole pronunciate ieri al quotidiano locale dall’avvocato Giovanni Ferraù che, attraverso una sponsorizzazione da 25mila euro, ha contribuito a raccogliere la somma di circa 90mila euro che ha consentito alla Sigi di pagare soltanto una mensilità. L’avere saldato una parte delle spettanze arretrate, però, non eviterà una nuova e pesante penalizzazione di punti per il Catania con numerosi componenti della SpA che si sono tirati indietro.

