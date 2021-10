LA SICILIA – Scadenza da onorare e si discute dell’affitto del polifunzionale al Village

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si avvicina la scadenza del 16 ottobre. Il Catania deve scucire 510 mila euro per pagare le spettanze ai tesserati (il totale si aggira sui 180mila euro) onorando anche altre scadenze. Il rischio è di incappare in un -4 in classifica (considerando anche il pagamento in ritardo degli stipendi di giugno) che andrebbe a vanificare in parte la reazione che la squadra ha messo in atto da qualche tempo. Ma si spera di non arrivare a tanto, perchè il quadro d’insieme sarebbe davvero insostenibile per tutti alla vigilia del match di Francavilla Fontana. I soci sono spaccati sul modo in cui si dovrebbe ricapitalizzare. Ieri alcuni soci forti non erano in sede, qualcuno era all’estero per lavoro, altri non rintracciabili. Chi è rimasto in sede cerca soluzioni per tamponare e sanare il sanabile. Sull’ipotesi di concedere in affitto il polifunzionale di Torre del Grifo Village si vagliano tempi e modi, ma non è semplice arrivare a una soluzione in tempi rapidi. Anche qui confronti continui, ma zero firme su possibili accordi.

