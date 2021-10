MONTEROSI-CATANIA: dirige Angelucci, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

Sarà il signor Luca Angelucci, della sezione A.I.A. di Foligno, l’arbitro della gara Monterosi Tuscia-Catania-Potenza, valevole per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2020/21 ed in programma domenica 24 ottobre allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo. Con il direttore di gara, gli assistenti Andrea Bianchini (Perugia) e Davide Conti (Seregno). Quarto ufficiale Domenico Castellone (Napoli).

Due precedenti per il Catania con il “fischietto” umbro. Lo scialbo 0-0 maturato nello scorso campionato di Lega Pro tra Catania e Turris allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini e la vittoria rossazzurra per 5-2 sul malcapitato Potenza al “Massimino” l’11 aprile 2021: marcatori etnei Di Piazza (doppietta), Calapai, Russotto e Zanchi. Un precedente, invece, per il Monterosi sconfitto per 3-1 sul campo dell’Albalonga il 24 settembre 2017 in Serie D.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***