MONTEROSI-CATANIA: si cerca la seconda vittoria rossazzurra della storia a Viterbo

Quello in programma quest’oggi con fischio d’inizio alle 14:30 sarà il primo storico confronto tra il Monterosi Tuscia ed il Catania. Allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, invece, sarà il nono appuntamento per i rossazzurri che, nei precedenti, hanno vinto una sola volta: ci riferiamo alla passata stagione, quando il Catania allora guidato da Peppe Raffaele riuscì ad imporsi per 1-2. Avversaria la Viterbese in cui militava l’ex difensore etneo Emmanuel Mbende, oggi in forza proprio al Monterosi. I gol tutti nella ripresa. Bezziccheri portò in vantaggio i laziali, Pecorino e Sarao risposero nei minuti finali. Per il resto i rossazzurri pareggiarono in due occasioni, riportando cinque sconfitte. Adesso la squadra di Baldini proverà ad ottenere il quarto risultato positivo della storia a Viterbo, possibilmente la seconda vittoria.

