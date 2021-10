MONTEROSI: ecco i convocati in vista del Catania

L’allenatore del Monterosi David D’Antoni ha diramato la lista delle convocazioni per la gara di domenica pomeriggio contro il Catania allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.

Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico biancorosso. Li indichiamo ruolo per ruolo. Presente anche l’unico ex dell’incontro, il difensore Mbende. Non figurano in elenco Borri, Parlati e Borghetto, mentre Ferri Marini ha lasciato in settimana la squadra per accasarsi alla Sambenedettese, avendo risolto il contratto che lo legava ai laziali.

PORTIERI – 1 Alia, 22 Marcianò, 55 Basile

DIFENSORI – 33 Mbende, 16 Tartaglia, 19 Piroli, 23 Rocchi, 14 Verde, 3 Cancellieri, 21 Tonetto, 7 Polito

CENTROCAMPISTI – 92 Di Paolantonio, 8 Franchini, 5 Buono, 28 Sdaigui, 98 Buglio

ATTACCANTI – 9 Polidori, 11 Luciani, 13 Tripoli, 17 Adamo, 20 Nasini, 90 Costantino, 99 Caon

