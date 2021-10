NOVELLINO (all. Juve Stabia): “Questa squadra darà grandi soddisfazioni, merita qualcosa d’importante”

Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per la Juve Stabia che continua a non riuscire a vincere in casa. Finisce 0-0 contro il Palermo. L’allenatore delle Vespe Walter Novellino, prossimo avversario del Catania, commenta così il risultato finale, restando convinto delle potenzialità della sua squadra: “Non mi sento assolutamente di rimproverare qualcosa alla squadra, che ha messo il cuore ma non abbiamo vinto. Dispiace che proprio davanti al nostro pubblico non riusciamo ad incamerare i tre punti. Il Palermo si è difeso tantissimo e noi non siamo stati fortunati, penso che nessuno possa rimproverare l’impegno di tutta la squadra che ha spinto e creato contro un Palermo che, invece, non ha effettuato un tiro in porta. Questi ragazzi meritano veramente qualcosa d’importante. Sono convinto che al ristorante, quando si va, si paga sempre dopo e non prima. Questa è una squadra che ci darà grandi soddifazioni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***