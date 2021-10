PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Esserci è doveroso e necessario. Questi ragazzi lo meritano”

Così La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, alla luce di quanto sta accadendo all’interno della società rossazzurra e dopo il pareggio casalingo maturato contro l’Avellino: “Esserci è la nostra ragione di vita. Essere a fianco del Catania è quello per cui siamo nati.

Esserci, in questo momento, è doveroso è necessario, perché i nostri colori non vengano ulteriormente profanati da una società di incompetenti.

Esserci per essere sentinelle, vigili mentre la notte incombe.

Essere perché questi ragazzi lo meritano.

Noi ci siamo. Che faccia altrettanto chiunque abbia la responsabilità della vita del Catania”.

