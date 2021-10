PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Orgogliosi di voi, ragazzi”

“Una squadra che ci fa pensare solo al calcio giocato. Come dovrebbe essere. Orgogliosi di voi, ragazzi. Domenica vi dimostreremo cosa vuol dire giocare a Catania”. La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina alla Curva Nord rossazzurra, reagisce così alla vittoria ottenuta in trasferta dalla squadra di mister Baldini contro il Monterosi. A conferma del grande attaccamento ad un gruppo di giocatori che sta dimostrando di meritare il sostegno dei propri tifosi. Ieri erano presenti in circa 80 unità i sostenitori rossazzurri a Viterbo. Domenica, in vista di Catania-Vibonese, ci si attende un’affluenza di pubblico maggiore al “Massimino” rispetto al precedente confronto casalingo con l’Avellino.

