PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “La meglio gioventù, Moro e Greco…”

Pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, sul bel momento attraversato dai giovani Luca Moro e Jean Freddi Greco: “LA MEGLIO GIOVENTU’. Questi due ragazzi qui incarnano al meglio questo modo di dire, originario della letteratura Pasoliniana andato poi nel tempo un po’ travisato. Cuore, ardore, voglia di emergere e abnegazione al compito di trarre il massimo profitto da una gara. Il primo è un giovane agile lungagnone, che fin’ora oltre l’intelligenza tattica ha mostrato anche una buona freddezza al tu per tu col portiere d attaccante consumato. L’altro è un tuttofare grintoso e instancabile, copre con corsa e fisicità tutto il centrocampo ed oltre, ringhiando e proponendosi fianco verso l’area avversaria. È un tesoretto da tenere stretto per tutto il campionato, punti cardine per i compagni in proiezione di atteggiamento durante la partita, sprone per dare il 110% ad ogni incontro. Non conta il nome, non conta la carta di identità, conta solo la voglia e la grinta che si mette partita dopo partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***