PEDULLA’: “Moro, il Padova sogna in grande in vista del futuro”

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito web, si sofferma sull’attaccante di proprietà del Padova, attualmente in prestito al Catania, Luca Moro: “Su Moro ci sono gli occhi di tanti club di Serie B. Ma il Padova, qualora dovesse ottenere la agognata promozione in B, difficilmente lo lascerà partire subito e soprattutto per una cifra bassa. Soprattutto se le medie di Moro continuano ad essere queste. Una media di un gol a partita, in Serie C, 20 anni, è un qualcosa di super, contando poi che è alla sua prima stagione tra i professionisti. Moro è un attaccante d’area di rigore, abile di testa, con un buono spunto veloce e discreto tiro. Un ottimo finalizzatore che ha un grande fiuto del gol. Il Padova magari lo rimpiange per questa stagione, ma sogna in grande in vista del futuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***