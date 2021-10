PLESCIA (Avellino): “Il Catania la mia vittima preferita, cercato in tutti i modi di vincere”

Gara dal sapore particolare per l’attaccante palermitano Vincenzo Plescia, che era già andato a segno in passato col Catania da giocatore della Vibonese. Si è ripetuto con la maglia dell’Avellino, siglando il momento 1-1 mercoledì sera: “Sono felice per il gol. Il Catania è la mia vittima preferita, è bello segnargli da palermitano. Abbiamo cercato in tutti i modi di vincerla, sapevamo che non era facile sia per la situazione che sta vivendo il Catania ma anche per noi che facevamo i conti con sette indisponibili. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Questa partite sono strane, si possono vincere o perdere. Tutto sommato abbiamo fatto una buona gara, sarebbe stato ancora meglio vincere ma se non puoi portare a casa i tre punti è sempre meglio non perdere. Siamo molto fiduciosi, il gruppo è molto coeso. Spero che il mio gol possa portare benefici alla squadra e a me stesso”.

