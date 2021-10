PRIMAVERA: Catania vittorioso in trasferta, steso l’Avellino. Il tabellino del match

Nota stampa Calcio Catania

Avellino-Catania 1-3: la Primavera rossazzurra conquista la terza vittoria stagionale, seconda in trasferta, e grazie al quarto risultato utile in altrettante gare disputate torna in vetta alla classifica, con il Catanzaro e il Palermo, a quota 10 punti. I ragazzi guidati da Orazio Russo collezionano buone occasioni già in un primo tempo molto combattuto ma l’accelerazione decisiva giunge nella ripresa: sugli scudi Flavio Russo, grande protagonista del match con due reti e un assist.

Il centravanti catanese sblocca il risultato con una stupenda conclusione all’incrocio dei pali e, cinque minuti dopo il provvisorio pareggio su rigore dei padroni di casa, si libera con una grande giocata dell’avversario diretto e serve Tropea, che di sinistro riporta in vantaggio la squadra dell’Elefante. Infine, il numero 9 etneo trasforma un penalty concesso per un fallo ai danni di Aquino, spiazzando Petrone.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Quarta giornata

Sabato 16 ottobre – Stadio Comunale “Ambrosini” di Venticano

Avellino-Catania 1-3: st 20° Russo, 28° Mocanu (A) su rigore, 33° Tropea, 38° Russo su rigore.

Avellino – Petrone; Aiello (35°st Candela), Di Martino, Florio (35°st Alaia), Stanzione, Panariello, Tarcinale, Musto (1°st De Maio), Mocanu, D’Agosto (23°st Buonocore), Panico (23°st Colurciello). A disposizione: Volpe; De Santis, Gennarelli, Rekik, Caldiero, Passerini, Di Zazzo. Allenatore: Biancolino.

Catania – Coriolano; Patanè, Scaletta, Giannone, Panarello, Caramanno, Tropea, Sciuto (19°st Aquino), Russo (39°st Maltese), Limonelli, Russi (46°st Cannavò). A disposizione: Vadalà; Nicolosi, Magrì, Al Sein. Allenatore: Russo.

Arbitro: Luca Teta (Battipaglia).

Assistenti: Marco Cerulli (Agropoli) e Fabrizio Pelella (Napoli).

Ammoniti: Stanzione (A); Aquino, Caramanno e Patanè (C).

Tempi di recupero: pt 0′; st 4′.

