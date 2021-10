PRIMAVERA: Catania-Palermo a porte chiuse

Era stato originariamente indicato l’ok per l’accesso dei tifosi a Torre del Grifo Village per assistere al derby Primavera Catania-Palermo. In queste ore, però, il Calcio Catania rende noto che, alla luce della previsione di un afflusso eccessivo rispetto alla capienza autorizzata, la gara valevole per la terza giornata del campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” ed in programma oggi alle 15.00 a Torre del Grifo, si disputerà a porte chiuse. Dietrofront dunque, derby senza tifosi.

