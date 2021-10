PRIMAVERA: i convocati in vista del derby col Palermo

Nota stampa Calcio Catania

La Primavera del Catania è pronta a disputare la sua seconda gara interna stagionale, in programma domani alle 15.00 a Torre del Grifo Village (Campo 3): la principale formazione giovanile rossazzurra sfiderà i pari età del Palermo in occasione della terza giornata del girone C del torneo Primavera 3 – “Dante Berretti”, edizione 2021/22.

L’allenatore catanese Orazio Russo ha convocato 23 giocatori, di seguito gli atleti a disposizione:

Portieri: Coriolano (2003), Romeo (2004), Vadalà (2003).

Difensori: Cannavò (2004), Caramanno (2004), Magrì (2004), Napoli (2004), Panarello (2003), Papale (2004), Patanè (2004), Scaletta (2004).

Centrocampisti: Biondi (2004), Bonaccorso (2004), Giannone (2004), Limonelli (2003), Russi (2004), Sciuto (2003).

Attaccanti: Al Sein (2004), Aquino (2003), Maltese (2004), Nicolosi (2004), Russo (2004), Tropea (2004).

La gara si disputerà a porte aperte, con ingresso libero e capienza limitata ai sensi e nel pieno rispetto del decreto-legge n. 105/21, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”: dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

