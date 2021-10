PRIMAVERA – Mister Russo: “I ragazzi sono stati bravi, ma devono crescere sul piano dell’attenzione”

Nota stampa Calcio Catania

L’allenatore Orazio Russo commenta la gara vinta dalla Primavera rossazzurra sul campo del Bari, evidenziando gli aspetti positivi e i margini di miglioramento: “Nel primo tempo abbiamo offerto una prestazione di notevole livello ma deve farci riflettere il gran numero di occasioni da rete sprecate: è lì che dobbiamo migliorare, servono cinismo e precisione nei momenti culminanti. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato, creato e poi saputo soffrire quando il Bari, sotto di un gol, ha schierato quattro attaccanti. Dobbiamo crescere sotto l’aspetto dell’intensità e in particolare sul piano dell’attenzione, che ci consentirà di ridurre drasticamente la quantità di errori: è un fattore decisivo, anche perché molti dei nostri ragazzi stanno vivendo le prime esperienze in Primavera. Per tanti, questa è stata la prima trasferta: qualora riuscissero a ridurre al minimo i tempi di adattamento al nuovo campionato, ne ricaverebbero certamente un vantaggio fondamentale, anche alla luce delle qualità che mettono in campo. In sintesi, è giusto dare atto a tutti di aver disputato una buona partita ma l’esaltazione in base al risultato non appartiene alla nostra cultura del lavoro e siamo consapevoli, tutti, di dover dare e fare sempre di più”.

