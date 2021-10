PROGRAMMAZIONE TV: cinque gare del Catania su Sky

Domenica, in occasione della trasferta di Viterbo contro il Monterosi Tuscia, il Catania torna su Sky (Sky Sport 256 – Satellitare). Si rende noto che anche le sottoindicate gare del Catania verranno trasmesse in diretta televisiva su SKY, in modalità pay mediante piattaforma satellitare e digitale terrestre, nelle date ed ai seguenti orari, anche a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.64/DIV del 08.10.2021:

CATANIA – VIBONESE, Domenica 31 Ottobre Ore 14.30

CATANIA – FOGGIA, Domenica 14 Novembre Ore 17.30

CATANIA – POTENZA, Sabato 27 Novembre Ore 14.30

LATINA – CATANIA, Domenica 5 Dicembre Ore 17.30

