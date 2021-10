SERIE C: classifica marcatori, Moro si avvicina a Starita. Biondi, primo gol in questo campionato

Come cambia la classifica marcatori del girone C di Serie C dopo i risultati maturati nella sesta giornata. Kevin Biondi è il quarto calciatore rossazzurro andato a segno in questo campionato, autore del gol inutile ai fini del risultato contro la Turris, corsara al “Massimino”. La doppietta siglata da Luca Moro consente al giovane attaccante di portarsi a -3 da Ernesto Starita, attuale capocannoniere del raggruppamento meridionale.

5 GOL – Starita (Monopoli)

3 GOL – Moro (Catania); Rossetti (Campobasso); Carletti (Latina); Ferrante (Foggia); Castaldo (Paganese); Maiorino (Virtus Francavilla); Simeri (Bari)

2 GOL – Sipos (Catania); Botta (Bari); Evacuo, Bentivegna (Juve Stabia); Curcio (Foggia); Adorante, Balde (ACR Messina); Brunori, Soleri (Palermo); Vazquez (Catanzaro); Firenze, Piovaccari (Paganese); Ventola (Virtus Francavilla); Leonetti, Giannone, Santaniello, Tascone (Turris); Giovinco, Saraniti (Taranto)

1 GOL – Biondi, Russini (Catania); Bolognese, Bubas, Di Piazza, Di Noia, Casoli (Fidelis Andria); Panico, Berardocco (Juve Stabia); Vukusic, Russo, Morelli, Simonetti (ACR Messina); Silipo, Valente, Almici, Floriano (Palermo); Carriero, Dossena, D’Angelo (Avellino); Tenkorang, Bontà, Di Francesco (Campobasso); Pacilli, Benassai, Diaby (Taranto); Carlini, Cianci, Vandeputte (Catanzaro); Paponi, Terranova, Di Cesare, Cheddira, Antenucci, Scavone (Bari); Coccia, Matino, Ricci, Salvemini (Potenza); Merola, Nicoletti, Petermann, Merkaj (Foggia); Esempio, Loreto (Turris); Piccinni, Mercadante, Arena, Grandolfo, Viteritti (Monopoli); Enyan, Tulissi (Virtus Francavilla); Diop, Murolo (Paganese); Di Paolantonio, Mbende, Costantino, Polito (Monterosi Tuscia); Dettori, Reginaldo, Setola (Picerno); Sorrentino, Basso (Vibonese); Tessiore (Latina).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***