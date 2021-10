SERIE C: esordienti nel girone C, i più giovani militano nel Catania

I calciatori più giovani ad avere finora esordito nel campionato di Serie C girone C sono due ragazzi attualmente in forza al Catania. Nessuno, ad oggi, ha infatti esordito con un età inferiore a quella dell’esterno offensivo Gabriel Bianco e della punta centrale Flavio Russo. Una sola presenza per entrambi in questo campionato, almeno per adesso, in occasione della nefasta trasferta di Monopoli. Il 18enne ex FC Messina Bianco è in fase di recupero da un infortunio e possiede potenzialità davvero interessanti, mentre Russo – 17enne – si sta mettendo in evidenza con la Primavera di Orazio Russo ma viene seguito con particolare interesse da mister Francesco Baldini nel suo percorso di crescita.

