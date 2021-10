SERIE C: girone C, decima giornata. Ecco le partite in programma

Riportiamo il quadro delle partite valide per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì 20 ottobre.

Messina in cerca di continuità contro una Vibonese che ha riportato nei giorni scorsi la sua prima vittoria in campionato. Il Picerno, rinfrancato dal successo di Castellammare di Stabia, ospita un Monterosi in ottima forma. Esame Campobasso per la Turris, reduce dal sorprendente 3-0 inflitto al Palermo. C’è attesa in Puglia per il derby d’alta classifica Bari-Foggia. Altro match interessante di giornata, Catania-Avellino tra due realtà storiche del calcio meridionale. Un Catanzaro chiaramente in ripresa proverà a superare l’ostacolo Latina in trasferta. Dopo tre ko consecutivi, il Monopoli cercherò di rialzare la testa tra le mura amiche al cospetto della Juve Stabia. Paganese a caccia di punti per allontanarsi dalla zona Play Out. Altra avversaria siciliana per la Virtus Francavilla, che renderà visita ad un Palermo in difficoltà. Derby per il fanalino di coda Andria che se la vedrà col Taranto allo “Iacovone”.

20.10. 17:30 ACR Messina – Vibonese

20.10. 19:00 Picerno – Monterosi Tuscia

20.10. 20:00 Turris – Campobasso

20.10. 20:30 Bari – Foggia

20.10. 21:00 Catania – Avellino

20.10. 21:00 Latina – Catanzaro

20.10. 21:00 Monopoli – Juve Stabia

20.10. 21:00 Paganese – Potenza

20.10. 21:00 Palermo – Virtus Francavilla

20.10. 21:00 Taranto – Fidelis Andria

