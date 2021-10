SERIE C – MINGUZZI: “Catania, Tacopina ha preferito andar via. Se una società non può più proseguire…”

L’ex Direttore Sportivo della Carrarese Vincenzo Minguzzi si esprime in questi termini sulle problematiche interne al Calcio Catania, intervenendo ai microfoni di tuttoc.com: “Si sapeva che da un momento all’altro potesse scoprirsi tutto. Tacopina è stato lì mesi e nonostante ci avesse anche messo soldi ha preferito andar via. La situazione quindi era pesante. Quando succede qualcosa del genere, si cerca di tener in vita la società più a lungo possibile. Il fallimento sarebbe un problema enorme per tutti. Ma se una società non può più andare avanti, inutile tenerla in vita con l’ossigeno perché i problemi saltano fuori tutti e c’è il rischio di falsare un campionato. Bisogna avere il coraggio di intervenire prima, di avere sotto controllo tutti i partecipanti quandi si parte”.

