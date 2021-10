SERIE C – Pitarresi (Picerno): “Non mi aspettavo di perdere col Catania…”

Il centrocampista del Picerno Francesco Pitarresi, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club rossoblu, torna sulla sconfitta casalinga riportata contro il Catania: “Non vedevamo l’ora di disputare la prima partita nel nostro stadio, dispiace che questa gioia sia stata smorzata da un risultato che non è andato a nostro favore. Questo ci ha fatto perdere un pò di entusiasmo. Dal campo mi sembrava una gara molto equilibrata, poi è normale che quando in Lega Pro concedi 2-3 occasioni lo paghi, perchè rispetto alla D trovi giocatori di maggiore qualità che ti fanno subito male. Non mi aspettavo mai di perdere, al massimo il pareggio avendo concesso qualcosa sia noi che loro. E’ stato un rammarico non avere portato a casa punti a fine partita”.

