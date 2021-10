SERIE C: undicesima giornata, risultati e classifica. Crolla il Bari, tonfo Catanzaro. Catania decimo

Squadre del girone C di Serie C in campo per l’undicesima giornata. Non sono mancate le sorprese, vedi il Monopoli corsaro a Catanzaro e la Virtus Francavilla che “strapazza” il Bari. Bene le siciliane Catania e Palermo, mentre cade l’ACR Messina a Castellammare di Stabia. L’Avellino rialza la testa battendo in casa la Paganese. Si risollevano anche Fidelis Andria e Potenza, vincendo rispettivamente al cospetto di Turris e Latina. Riportiamo di seguito i risultati e la classifica del raggruppamento meridionale:

RISULTATI

Avellino 3-0 Paganese (58′ Di Gaudio, 70′ Tito, 91′ Gagliano)

Campobasso 1-1 Picerno (17′ Ferrani aut., 59′ Gerardi)

Catanzaro 1-2 Monopoli (17′ Arena, 45′ Arena, 77′ Carlini)

Fidelis Andria 1-0 Turris (8′ Venturini)

Foggia 1-1 Taranto (18′ Saraniti, 67′ Petermann)

Juve Stabia 1-0 ACR Messina (60′ Stoppa)

Monterosi Tuscia 1-4 Catania (25′ Moro, 47′ Russini, 55′ Polidori, 79′ Greco, 83′ Moro)

Potenza 2-1 Latina (48′ Zampa, 73′ Jefferson, 85′ Sepe)

Vibonese 1-3 Palermo (13′ Golfo, 50′ Fella, 60′ Fella, 85′ Soleri)

Virtus Francavilla 3-0 Bari (8′ Ekuban, 27′ Caporale, 71′ Ventola)

CLASSIFICA

1. Bari 24

2. Catanzaro 20

3. Palermo 19

4. Monopoli 19

5. Foggia 17

6. Virtus Francavilla 17

7. Taranto 17

8. Turris 16

9. Avellino 16

10. Catania 15

11. Campobasso 15

12. Picerno 15

13. Juve Stabia 14

14. Paganese 14

15. Monterosi Tuscia 13

16. Potenza 10

17. ACR Messina 9

18. Fidelis Andria 9

19. Latina 8

20. Vibonese 8

