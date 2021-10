STAMPA LUCANA: “Picerno a testa alta, rigore Catania dubbio, match equilibrato”

Vediamo come la stampa lucana commenta la sconfitta del Picerno maturata allo stadio “Donato Curcio” contro il Catania, dando uno sguardo agli articoli realizzati da alcune delle principali testate giornalistiche locali.

I colleghi di tuttopotenza.com evidenziano la spinta offensiva portata avanti dal Picerno soprattutto nel secondo tempo, fino ad arrivare alla concessione del calcio di rigore al Catania che viene ritenuto “dubbio”, su un contatto tra Ferrani e Moro. Rigore che proprio quest’ultimo ha trasformato, regalando i tre punti ai rossazzurri.

Su Basilicata Notizie si legge di un primo tempo in cui il Catania “si allarga bene sulle fasce ma all’appuntamento con i cross non arriva mai nessuno. Buona la gestione dei lucani che bloccano bene le infiltrazioni dei siciliani sulla corsia laterali e ripartono in velocita”. Nella ripresa, invece, vengono messe in risalto l’occasionissima sprecata dal Catania con Piccolo che si fa anticipare da Albertazzi al momento decisivo (67′) e la buona prestazione di Reginaldo, oltre alla bella parata di Sala sul tiro insidioso di Pitarresi (72′) ed al forcing picernese nel finale con il Catania che difende fino alla fine il prezioso vantaggio ed un Picerno uscito dal confronto “a testa alta”.

Su Le Cronache Lucane, invece, si parla di “match equilibrato fino a quando i ragazzi siciliani non hanno deciso di cambiare le sorti” dell’incontro, riconoscendo anche i meriti dell’estremo difensore rossazzurro Sala senza sminuire quelli del Picerno, che “deve arrendersi nonostante l’impegno soprattutto verso la fine della gara”. TRM TV pone l’accento iniziale sulla emozione di società e tifosi rossoblu “per avere ritrovato il sintetico della cittadina del Melandro” e, in merito allo svolgimento della gara, leggiamo di un episodio definito come “la più incredibile delle beffe” a pochi minuti dal termine con Terranova che trova lo spazio per concludere “ma è il palo a spegnere le speranze del pareggio”.

