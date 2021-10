STAMPA PUGLIESE: “Virtus Francavilla-Catania, duello ad alta velocità sulla fascia”

L’edizione pugliese del Corriere dello Sport ipotizza un “duello ad altissima velocità” domenica sulla fascia di competenza di Alessandro Albertini. Ex di turno, Albertini ha indossato la fascia da capitano ai tempi della Virtus Francavilla dopo essere andato via “a parametro zero nell’estate del 2020 totalizzando 132 presenze, 5 gol e 14 assist”. Torna da avversario a Francavilla Fontana “per la prima volta da quando c’è la nuova Curva Sud, che tanto avrebbe voluto vivere sulla propria pelle quando macinava chilometri sulla fascia destra. Lo scorso anno è risultato decisivo, procurandosi il rigore poi trasformato da un altro ex come Sarao”. Qualora giocasse al posto di Luca Calapai, Albertini se la vedrebbe con il ventenne italo-ghanese Elimelech Enyan, che ha fatto registrare fin qui ottime prestazioni “tra dribbling, corse, sgasate e ripiegamenti difensivi” descrivendo questo giocatore come un elemento che fa “alla perfezione le due fasi di gioco”, chiamato a confermarsi “contro uno degli esterni più incisivi in Serie C”.

