STAMPA VITERBESE: “Il Catania strapazza un Monterosi distratto, Monteagudo ingenuo”

Vediamo come la stampa viterbese commenta la sconfitta per 4-1 del Monterosi Tuscia al cospetto del Catania. A cominciare da quanto riportano i colleghi di newtuscia.it, che parlano di “assolo siciliano” dopo il primo gol di Moro messo a segno al 25′. A proposito del rigore trasformato da Polidori, si pone in evidenza la trattenuta “davvero ingenua” dell’argentino Monteagudo ma anche che “la veemenza della squadra laziale si smarrisce subito, giusto in tempo di vedere trionfare il Catania con altre due reti: prima Greco fa tris su servizio di Moro, poi l’attaccante fa tutto da solo e fa doppietta raccogliendo un gran bel cross”.

Su tusciaup.com si legge invece che “con una gara attenta il Catania strapazza il Monterosi lontano parente di quello dei sei risultati utili consecutivi. I ragazzi di Baldini, per nulla influenzati dalle vicende extra campo, rifilano un secco poker a Piroli e soci. Trainati da un reparto offensivo di altra categoria, gli etnei hanno avuto sin troppa vita facile, agevolati da alcuni svarioni difensivi”. Il Messaggero di Viterbo sottolinea che il Monterosi “incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di mercoledì a Picerno. Sotto i colpi di Moro, il Monterosi cede il passo ad un Catania compatto e vivo nonostante i pesanti problemi societari”, attribuendo ‘8’ in pagella a Moro, ‘7.5’ a mister Baldini e ‘7’ a Greco.

La testata ontuscia.it titola: “Il Catania affonda un Monterosi distratto” rilevando che la squadra biancorossa “regala una partita al Catania”, per poi aggiungere che “gli uomini di D’Antoni al Rocchi non si erano mai visti così disattenti, privi di concentrazione, un atteggiamento sottolineato anche dal Mister nel dopo partita“. Infine tusciaweb.eu parla di “sconfitta giusta ma punizione troppo pesante per il Monterosi Tuscia, a cui va dato il merito di averci provato fino al fischio finale”.

