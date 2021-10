STATISTICHE: Biondi, ritorno al gol un anno dopo

E’ entrato nel tabellino dei marcatori di un rocambolesco Catania-Turris. Il gol di Kevin Biondi, però, non è bastato ai rossazzurri per portare a casa punti. Si tratta della sesta rete messa a segno dal ragazzo catanese con la maglia del Catania. Sono, fra l’altro, le uniche realizzazioni di Biondi in competizioni professionistiche. Il classe 1999 ha interrotto così un digiuno di reti che durava da un anno: prima di giovedì, infatti, non segnava dal 23 settembre 2020 quando portò momentaneamente in vantaggio l’Elefante in Coppa Italia contro il Notaresco, gara vinta a sorpresa dagli abruzzesi per 2-1 al “Massimino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***