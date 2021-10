STATISTICHE: da Klein a Moro, i centravanti rossazzurri in doppia cifra

Fiuto del gol, senso della posizione, potenza, esplosività atletica e risolutezza. Queste sono le caratteristiche tecniche che contraddistinguono i centravanti di razza, giocatori tra più acclamati dal pubblico e rammentati dalle cronache sportive. In 75 anni di storia del Catania sono tanti i numeri 9 di valore avvicendatisi al centro dell’attacco e capaci di toccare il traguardo della doppia cifra realizzativa in stagione. La giovane stella Luca Moro è soltanto l’ultimo di una serie di nomi illustri al pubblico catanese.

Sfogliando gli almanacchi calcistici, tra i centravanti di ruolo giunti in doppia cifra stagionale si scorgono i nomi dell’italo-tedesco Guido Klein (autore rispettivamente di 15 e 13 segnature nelle stagioni 1950-51 e 1951-52), Bruno Micheloni (12 reti nell’annata 1952-53), Vittorio Ghiandi (11 gol in Serie A nel 1954-55), Renzo Uzzecchini (10 centri in cadetteria nel 1956-57) e Bruno Petroni (11 marcature nella stagione 1962-63).

Gli anni ’70-’80 videro la consacrazione di Claudio Ciceri (18 gol in C nella stagione 1974-75, 11 centri in B l’annata seguente), Marco Piga (12 reti determinanti per le sorti etnee nel campionato 1979-80), Aldo Cantarutti (autore di 10 e 12 gol nelle annate 1981-82 e 1982-83) e Carlo Borghi (10 reti in B nella stagione 1985-86).

Gli anni ’90 si snodarono attorno alle figure di forti attaccanti quali Loriano Cipriani (in doppia cifra nelle stagioni 1989-90, 1990-91 e 1992-93), l’accoppiata Mariano-Belnome (30 gol in due nel torneo di Eccellenza 1993-94), Beppe Mosca (20 reti nel C.N.D. 1994-95), Nino Naccari (10 realizzazioni nell’annata 1995-96), Tiziano D’Isidoro (13 gol in C2 nella stagione 1996-97), Ciccio Pannitteri (11 centri nella medesima annata) e Ciccio Passiatore (10 gol in C1 nel 1999-00).

Gli anni ’00 coincisero con la scalata dalla C1 alla Serie A. L’epoca della “rinascita” fu caratterizzata dai gol di Alessandro Ambrosi (12 reti da gennaio a giugno 2001), Eddy Baggio e Massimo Cicconi (rispettivamente autori di 18 e 10 reti nell’annata 2001-02) e Gionatha Spinesi (23 e 17 centri nelle stagioni 2005-06 e 2006-07).

L’ultimo decennio ha visto andare in doppia cifra i vari Maxi Lopez (quota 11 e 10 reti nelle stagioni 2009-2010 e 2010-11), Gonzalo Bergessio (15 gol nel 2012-13, seguiti da 10 centri l’anno seguente), Emanuele Calaiò (18 realizzazioni in B nel 2014-15), Caetano Calil (11 reti nel 2015-16), Davis Curiale (cannoniere rossazzurro con 17 gol nel 2017-18), Alessandro Marotta (10 reti nell’annata 2018-19) e in ultimo Luca Moro, già a quota 10 dopo altrettante apparizioni indossando la casacca etnea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***