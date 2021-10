TORRE DEL GRIFO: oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Vibonese

Oggi, martedì 26 ottobre, Catania in campo a Torre del Grifo per preparare il prossimo match di campionato con la Vibonese. L’inizio della ripresa degli allenamenti è fissato per le ore 15:00. Un pò di meritato riposo per la squadra rossazzurra, reduce da una settimana intensa con due trasferte lunghe (Francavilla Fontana, Viterbo) e, in mezzo, il confronto impegnativo tra le mura amiche con l’Avellino che ha determinato un dispendio di energie psicofisiche non indifferente, senza dimenticare le turbolenze legate alla delicata situazione societaria del Catania che ha portato la squadra a mettere formalmente in mora il club. Mister Baldini analizzerà con i giocatori i temi principali che hanno riguardato la vittoriosa gara col Monterosi Tuscia, iniziando il lavoro settimanale che porterà alla partita di domenica al “Massimino”.

