TORRE DEL GRIFO: penultimo allenamento verso Picerno

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento quando si avvicina la sfida al Picerno in programma lunedì 4 ottobre alle 15.00 allo stadio “Donato Curcio”. Conclusa una sessione di forza e attivazione in palestra, il gruppo rossazzurro ha svolto in campo il programma incentrato sulla tattica, con esercitazioni situazionali e gioco di posizione. In chiusura, partita a tema. Si attendono novità dall’infermeria ed è prevista qualche novità all’interno della formazione etnea in vista del match.

