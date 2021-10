VERSO CATANIA-AVELLINO (Video): quando i rossazzurri di Lucarelli vinsero nonostante la crisi societaria

22 gennaio 2020. Catania batte Avellino 3-1 al “Massimino”. Vince la squadra guidata da Lucarelli, che piega le resistenze del team guidato da Ezio Capuano. Non un successo semplice, in un periodo in cui il club etneo vive una fase assai critica della stagione e della propria storia davanti ad appena 2.395 spettatori.

Rossazzurri con limiti qualitativi ma dinamici e compatti. Per 40 minuti gli unici spunti degni di nota sono un sinistro al volo di Curcio e un colpo di testa di Mbende su corner di Di Molfetta. A sbloccare il risultato è l’Avellino: Di Paolantonio calcia una punizione dalla trequarti sulla quale si avventa Zullo, lesto a ribadire in rete dopo un primo salvataggio di Furlan. Al 45′ Curiale pareggia i conti con un gol da attaccante vero e, nel finale, sale in cattedra Sarno. Il sinistro e la testa del fantasista napoletano consegnano la vittoria al Catania dopo oltre un mese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***