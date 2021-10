VERSO CATANIA-JUVE STABIA: difesa, nuova chance per Pinto e Albertini scalpita

Catania che continua a lavorare in funzione del confronto con la Juve Stabia. Zanchi non dovrebbe recuperare e la linea difensiva a quattro che mister Baldini opporrà domenica alle Vespe potrebbe essere composta nuovamente da chi è sceso in campo dall’inizio a Picerno, ad eccezione dello squalificato Calapai. Quest’ultimo, già diffidato, dovrà osservare un turno di stop a seguito del giallo riportato allo stadio “Curcio”. Al suo posto giocherà Albertini, che scalpita per disputare la sua prima gara in questo campionato dopo avere ben figurato in Coppa Italia a Catanzaro e si appresta a prolungare il contratto con il Catania. Per il resto ballottaggio Pinto-Ropolo sulla sinistra, con il primo chiaramente in vantaggio e Claiton e Monteagudo che dovrebbero giostrare al centro della difesa. Stancampiano non ancora al meglio, Sala è pronto a difendere nuovamente i pali rossazzurri.

