VERSO CATANIA-JUVE STABIA: missione continuità per i rossazzurri

Dare continuità alla vittoria di Picerno. Questa è la “mission” che accompagna il Catania alla vigilia della sfida casalinga con la Juve Stabia. Sulla carta l’impegno appare tutt’altro che agevole per i rossazzurri, i quali si confronteranno con un avversario ancora imbattuto in campionato, che detiene il secondo miglior rendimento esterno e la miglior difesa del girone C di Serie C al pari di Bari e Taranto. Numeri che certificano la consistenza di una Juve Stabia meno spettacolare rispetto all’anno scorso ma più concreta. Merito del lavoro sin qui svolto da Walter Novellino, figura di primo piano del calcio italiano transitato da Catania sia da calciatore che nelle vesti di tecnico con risultati trascurabili.

Alcuni dubbi di formazione accompagnano la vigilia del match in casa rossazzurra. Sicuramente mancherà all’appello Calapai in quanto squalificato, laddove Russini e mister Baldini rientreranno dopo aver scontato un turno di stop. Ceccarelli e Bianco sono più vicini al rientro. In difesa scalpita Albertini con Pinto confermato sulla corsia opposta, a centrocampo potrebbe aprirsi uno spiraglio per l’impiego di Cataldi e in avanti il peso offensivo della squadra sarà retto dall’emergente centravanti padovano Luca Moro, autore di quattro reti in campionato. Dieci i confronti in Sicilia tra le due compagini, il bilancio è favorevole al Catania con sette affermazioni di cui l’ultima lo scorso anno sul neutro di Lentini.

