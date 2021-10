VERSO CATANIA-JUVE STABIA: da Pinto a Piccolo, i rossazzurri in gol contro le Vespe

Dopo avere menzionato i calciatori della Juve Stabia ad essere già andati a segno col Catania, spazio agli attuali rossazzurri che sono entrati nel tabellino dei marcatori contro le Vespe e, magari, proveranno nuovamente a colpire i gialloblu. A cominciare da Giovanni Pinto. Sì, perchè il laterale sinistro ha trovato due volte la via del gol ai danni degli stabiesi, nelle stagioni 2015/16 e 2016/17: nel primo caso contribuendo al rotondo 4-0 (anche un assist) del Monopoli in Puglia, nel secondo pareggiando a Castellammare 1-1.

Il centrocampista Luis Maldonado, che in questa stagione sta incontrando delle difficoltà, invece segnò alla Juve Stabia su punizione nella passata stagione per l’1-1 finale. Un gol anche per l’attaccante Antonio Piccolo, in occasione di Juve Stabia 2-3 Foggia del 2009 in campionato (Serie C). Curiosità: nella gara in questione le due marcature delle Vespe portarono la firma dell’ex rossazzurro Marco Capparella. Chiudiamo con il giovane mediano Riccardo Cataldi, che trasformò il rigore del momentaneo 1-0 del Trapani in Campania nel campionato Primavera due anni fa. Vinsero i granata 2-1.

