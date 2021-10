VERSO PICERNO-CATANIA: difesa, e se arrivasse il momento di Claiton?

Da circa una settimana ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Mister Baldini lo ha inserito anche nella lista dei convocati nelle ultime gare disputate dal Catania. Potrebbe essere più vicino il ritorno in campo del difensore brasiliano Claiton. Il 37enne centrale difensivo ha maturato tanta esperienza nel calcio professionistico tra Serie A, B (soprattutto) e C. Viste le grosse amnesie difensive emerse in questo avvio di stagione, chissà che Claiton non torni sul rettangolo verde dando una mano concreta ai compagni di reparto. A cominciare, magari, dalla trasferta di Picerno. Al momento è solo un’ipotesi ma Baldini valuta la possibilità di un inserimento di Claiton dal 1′, se non lunedì nelle successive gare. Rileverebbe uno tra Ercolani e Monteagudo nella difesa a quattro. Sulle corsie laterali ballottaggi Calapai-Albertini e Zanchi-Pinto, con Ropolo in alternativa a sinistra dopo avere evidenziato difficoltà da centrale nella linea difensiva a tre opposta giovedì alla Turris. In porta nuova chance per Sala, non essendo ancora al meglio Stancampiano.

